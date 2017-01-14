Редизайн серии подарочных коробок

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Существует серия подарочных чемоданов "Вундеркинд с пеленок" в похожем стиле (смотреть первые 9 чемоданов по ссылке): http://www.wunderkind.kiev.ua/all.htm

Задача состоит в разработке дизайна еще 6-ти чемоданов, которые продолжат линейку существующих.

Подбор неповторяющейся цветовой гаммы для каждого и расположение необходимых элементов на коробке.

Готовность предложить несколько вариантов дизайна и терпеливо вносить правки до утверждения.

Верстка и допечатная подготовка чемоданов. 

Мы предоставляем выкройки чемоданов, исходники фонов, шрифтов и т.д.

Оплата любым способом 2 тыс грн., в два этапа: 500 грн. по факту утверждения цветовой гаммы всех 6ти чемоданов и 1500 грн. по факту выполнения всего комплекса работ (макеты 6ти чемоданов и новые картинки для сайта).

Только Украина

8 лет назад
wunderbaby
Наталья 
55 лет
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Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tudiz
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Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад
$150
4 дня

Заявки фрилансеров

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад