Необходимо разработать дизайн подарочного сертификата для магазина продукции по тематике скрапбукинг. Размер на печати 14х7см, 300dpi, CMYK Адрес магазина: art-prosvet.ru Логотип во вложении. На лицевой стороне должна присутствовать следующая ...
Разработка дизайна коробок
Добрый день, ищу дизайнера.
Сейчас нужно разработать дизайн коробки, разработать дизайн визитки, футболок и баннера.
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