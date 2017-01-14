Разработка дизайна коробок

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт16 заявок243 просмотра

Добрый день, ищу дизайнера.

Сейчас нужно разработать дизайн коробки, разработать дизайн визитки, футболок и баннера. 

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8 лет назад
Maxyan
Максим 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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