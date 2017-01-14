Разработать дизайн подарочного сертификата.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт19 заявок319 просмотров

Необходимо разработать дизайн подарочного сертификата для магазина продукции по тематике скрапбукинг.

Размер на печати 14х7см, 300dpi, CMYK

Адрес магазина:  art-prosvet.ru

Логотип во вложении.

На лицевой стороне должна присутствовать следующая информация:

1) Логотип магазина. 

2) Фраза "Интернет-магазин art-prsvet.ru"

3) Фраза "Подарочный сертификат"

4) Номинал сертификата, 4-х значное число с валютой (рублей, руб и т.д.)

5) Дата выпуска сертификата

6) Номер сертификата в формате "Используйте этот номер: XXXXXXXXXXXX"

7) Поле с пожеланием (любым текстом) от дарителя

8) Подпись дарителя

Обратная сторона содержит условия и другую информацию об использовании сертификата. Сформировать только фон. Текст вышлю отдельно.

8 лет назад
drakula1980
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Tsvetnaya
Надежда 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
8 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

Tsvetnaya
Надежда 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн серии подарочных коробок

    Существует серия подарочных чемоданов "Вундеркинд с пеленок" в похожем стиле (смотреть первые 9 чемоданов по ссылке): http://www.wunderkind.kiev.ua/all.htm Задача состоит в разработке дизайна еще 6-ти чемоданов, которые продолжат линейку существующих. Подбор неповторяющейся цветовой гаммы ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Разработка макета автомобильной наклейки "Гарцующий лось".

    $30

    Необходимо разработать дизайн гарцующего лося. Изображение чёрное или полутоновое. Использование-наклейка на автомобиль. Примеры прикладываю. Необходимо проявить креативность и необычность, для привлечения внимания и желания приобрести продукт. Технология позволяет в высоком разрешении (2400dpi) в полутонах имитировать ...

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Частично изменить дизайн упаковки

    $20

    Здравствуйте. Есть исходник, сделанный одним "спецом" с веблансера. Требовалось в ai, в итоге оказался в cdr.  В общем нужно сделать ресайз этого исходника в согласии с новыми размерами (я укажу) и заменить один ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Конкурс на разработку макета визитки для кинокомпании

    $15

    Уважаемые веблансеры! Мы рады предложить Вам участие в очередном конкурсе на разработку макета черно-белой визитки без логотипа для печати на шёлковой бумаге. Сфера деятельности: Кинокомпания по продюсированию и производству кино ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать дизайн открытки.

    Нужно создать 2 дизайна для поздравительной открытки (на 8 марта и 23 февраля) для ключевых клиентов сайта hijapan.ru. Размер открытки А5(чтобы ровно на конверт). Открытка ничего не продающая и печатная, не онлайн. Цену прошу указывать сразу.

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обложка (горизонтальная аватарка) в продающую группу вконтакте

    Название магазина - "Хочу купить" Товары для дома, быта и семьи. Ручная работа. Идеи для подарков. Примеры товаров - магнитные держатели для ножей, мультирамки, фотоподушки, головоломки, экосумки, бомбочки для ванн. На обложке должно ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Ищем дизайнера.Необходимо разработать визитку и бланк

    $8

    Нам необходимо разработать визитку и бланк ( на котором мы пишем ком.предложения клиентам).  Опыт работы в такой разработке обязателен.Откликаться на почту  Важное условие , в момент разработки быть на телефонной связи.

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн упаковки для семечек

    Здравствуйте. Нужно сделать дизайн упаковки для семечек. Есть готово ТЗ. НО больше всего смотрите на тренды и свой вкус, но сделать надо круто. ТЗ скину в ЛС.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад