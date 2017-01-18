Создать макет

Добрый день!

Нужен макет = снежинки и/или снег + надпись "зимняя распродажа до 70" а также "winter sale 50-70%"

Полная свобода для творчества. Главное: должно быть хорошо видно. Желательно: белый цвет.

Это наклейки для витрины.

Текущие наклейки во вложении. (их будут демонтировать, монтировать по вашему макету) Всё что нужно использовать от них: стиль. возможно, белый цвет, остальное - ваша идея.