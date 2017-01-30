Электронная брошюра юридической компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен24 заявки297 просмотров

Интересует создание качественной  электронной брошюры юридической компании для скачивания PDF и пересылки ее клиентам в качестве презентации. Объем примерно 20 страниц А4. Примерное содержание и формат в приложенном файле. Интересуют сроки и стоимость работы      

8 лет назад
advline
Денис 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$80
4 дня
Все было выполнено в сроки, качество работы полностью соответствует нашим ожиданиям. Всем довольны
Денис хороший заказчик и приятный в общении человек. Быстро нашли общий язык. Тз понятное, коментарии конкретные, с оплатой все в порядке. Спасибо за проект и мои рекомендации коллегам.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад