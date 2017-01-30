Нужно создать 4 этикетки для продукта в бутылке. Фото для макетов, общая идея и тексты готовы.
Электронная брошюра юридической компании
Интересует создание качественной электронной брошюры юридической компании для скачивания PDF и пересылки ее клиентам в качестве презентации. Объем примерно 20 страниц А4. Примерное содержание и формат в приложенном файле. Интересуют сроки и стоимость работы
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