Создать этикетку по готовым исходным графическим данным и тексту. 4 шт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт22 заявки177 просмотров

Нужно создать 4 этикетки для продукта в бутылке. Фото для макетов, общая идея и тексты готовы.

8 лет назад
guest_14847642193455
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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