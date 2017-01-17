Каталог продукции.

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  2. Дизайн продукции
Закрыт27 заявок251 просмотр

Нужно сделать дизайн каталога

Формата А4. 

Контент есть.

Каталог на 20 страниц. 

Ждем предложений по цене и времени исполенния.

8 лет назад
leosgroup
Виктор 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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