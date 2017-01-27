Разработка рекламного плаката

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Завершен13 заявок169 просмотров

Мы Интернет провайдер.

Необходимо разработать рекламный плакат на машину (газель тендовая). Размеры 2800*1300 мм.

Логотип телефон и адрес фирмы. Что то креативное. Например, гепарды бегут и один выпрыгивает из плаката.

и надпись - будь с нами . Приветствуются другие другие идеи от Вас.

8 лет назад
zorinka2222
35 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

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Светлана 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$15
2 дня
Спасибо Светлане. Выполнила работу. Была всегда на связи, что очень важно. Знает , что хочет и ждет заказчик. Будем дальше работатью
Приятный заказчик, быстро вносит правки, всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

f_s_print
Светлана 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад