Разработка рекламного плаката

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Необходимо разработать рекламный плакат на машину (газель тендовая). Размеры 2800*1300 мм.

Логотип телефон и адрес фирмы. Что то креативное. Например, гепарды бегут и один выпрыгивает из плаката.

и надпись - будь с нами . Приветствуются другие другие идеи от Вас.