Хочу карточки на 7 кофе в подарок. С логотипом кофейни.
Разработка рекламного плаката
Мы Интернет провайдер.
Необходимо разработать рекламный плакат на машину (газель тендовая). Размеры 2800*1300 мм.
Логотип телефон и адрес фирмы. Что то креативное. Например, гепарды бегут и один выпрыгивает из плаката.
и надпись - будь с нами . Приветствуются другие другие идеи от Вас.
Выбранный исполнитель
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