Технический паспорт для наружной рекламы

Нужно разработать макет листовки а5 для последующей печати и рассылки по почтовым ящикам. Фото, текст, контакты можно взять из сайта vamnastol.ru или свои Продукт: Картошка, мед, сыр листовка односторонняя Отправьте, пожалуйста, сроки и ...