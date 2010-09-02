Дизайн упаковки

Футболка для детей, тренеруются в клубе Кант (Москва). Горные лыжи и роликовые коньки(даунхил). Нанесениу изображения пленкой 1-3 цвета. Во вложении предыдущий вариант футболки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем фрилансера для разработки дизайна упаковки на садово-огородную продукцию (пильные цепи, полотна для лобзика, степлеры....)
Ваши предложения о сотрудничестве отправляйте на [email protected].
Виталий
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