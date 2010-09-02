Дизайн упаковки

ТЗ: Разработать эскиз упаковки(только стикеров) для продукта http://www.komus.ru/outstock.php?itemID=121410 с другим названием - ПП-Х, упаковка и описание будет идентичной. Дизайн нужен строгий, но не такой убогий. Упаковка будет с двух сторон - лицевая и оборотная сторона на которую поместить описание. Если ...