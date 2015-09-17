Дизайн упаковки

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Завершен8 заявок358 просмотров

Необходимо разработать дизайн УПАКОВКИ ДЛЯ КОРМА. Есть требования к упаковке, размеры, логотип компании. Могу показать образцы какие бывают

На эту работу ищем уверенного в себе самостоятельного дизайнера, который сможет предложить свое видение.

10 лет назад
OlegKolomiets
Олег 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$285
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Заявки фрилансеров

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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