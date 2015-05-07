Дизайн упаковочной коробки

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка128 просмотров

Необходимо разработать дизайн упаковочной коробки размером 31 см Х 25 см Х 8,3 см для бытового прибора

10 лет назад
-comandor-
Игорь 
52 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$35
1 день
Выражаю огромную благодарность Станиславу. Выполнил работу в рекордно сжатые сроки. Самые лучшие впечатления от сотрудничества. Настоятельно рекомендую.
Игорь, спасибо за выбор для персонального проекта. Интересное задание, максимальная помощь в выполнении проекта, точное понимание нужного от дизайнера результата. Оплата в срок. Лучшие рекомендации

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greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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