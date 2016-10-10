Доработать дизайн визитки

Всем привет!

За основу можно взять https://yadi.sk/i/sNMby6O1wA2my

Это лицевая и обратная сторона визитки

Технические требования к макету, который нужно получить на выходе http://tsvet.pro/printing/prints/businesscards

1. Нужно получить простой строгий дизайн без излишеств

2. Можно менять расположение текста, шрифт (а можно и не менять - просто разместить более корректно).

3. Стилистика сайта http://email-agency.biz/ (если нужно есть psd)

4. Можно попробовать добавить какой нибудь графический элемент, что-то еще. Ваши идеи?

5. На обратной стороне визитки логотип крупно по центру