Доработать дизайн визитки

$10
Дизайн продукцииЗавершен21 заявка246 просмотров
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Всем привет! 

За основу можно взять https://yadi.sk/i/sNMby6O1wA2my

Это лицевая и обратная сторона визитки

Технические требования к макету, который нужно получить на выходе http://tsvet.pro/printing/prints/businesscards

1. Нужно получить простой строгий дизайн без излишеств

2. Можно менять расположение текста, шрифт (а можно и не менять - просто разместить более корректно).

3. Стилистика сайта http://email-agency.biz/ (если нужно есть psd)

4. Можно попробовать добавить какой нибудь графический элемент, что-то еще. Ваши идеи?

5. На обратной стороне визитки логотип крупно по центру

7 лет назад
workflow-project
Алексей 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Все отлично!
Алексей, благодарю за проект и хорошее сотрудничество!
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