Доработать дизайн визитки

Создать этикетку с нуля, отрисовать логотип и сделать клеше под сам товар рабочее название AeroPlex, полностью проработать дизайн самого продукта, формат этикетки A4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
За основу можно взять https://yadi.sk/i/sNMby6O1wA2my
Это лицевая и обратная сторона визитки
Технические требования к макету, который нужно получить на выходе http://tsvet.pro/printing/prints/businesscards
1. Нужно получить простой строгий дизайн без излишеств
2. Можно менять расположение текста, шрифт (а можно и не менять - просто разместить более корректно).
3. Стилистика сайта http://email-agency.biz/ (если нужно есть psd)
4. Можно попробовать добавить какой нибудь графический элемент, что-то еще. Ваши идеи?
5. На обратной стороне визитки логотип крупно по центру
- Похожие заказы
- Дизайн продукции34 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать листовку для кроссфитклуба (вид фитнеса) А5 две стороны. ТЗ в ЛСЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать простой лаконичный дизайн коробки для детского товара. Реально очень простое задание. Ищу исполнителя, готового выполнить эту работу быстро и за символическую плату в обмен на рекламу его услуг в целевой группе в фейсбуке. ...Завершен7 лет назад
Макет уже готов, необходимо подогнать его размеры под упаковочные банки. Для выполнения проекта необходим широкоформатный принтер (печать образца 53 см) , или возможность свободного доступа к нему. Обязательно расположение исполнителя в Санкт-Петербурге.Дизайн продукциинет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно обновить дизайн подарочных сертификатов.Тема:флайборд.Предоставляю логотип в пнг формате на прозрачном фоне и образцы старых сертификатов в tif формате,элементы в фотошопе на отдельных слоях.Нужно сделать один дизайн и пронумеровать их.Всего сертификатов:20 по 10 мин,20 по ...Дизайн продукции14 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо срочно адаптировать макет коробки для шампуня для другого вида упаковки. К проекту приложен макет, который необходимо будет адаптировать под новый вид шампуня. Отличаться от текущего будет размерами коробки, цветом и надписями. Элемент в верхней ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Нужен дизайн упаковки замков для багажа Место продажи Амазон США Концепт уже есть нужно его во платить на упаковке. ТЗ и образец в PDF + размеры смотрите во вложениеЗавершен7 лет назад
- $50
Необходимо разработать этикетку на мёд. Есть 5 вариантов мёда: разнотравье, лесной, подсолнечный, гречишный, кержацкий. На этикетке обязательно должны присутствовать алтайские горы, желательно гора Белуха. Название компании: "Нектары Алтая" - должно бросаться в глаза. Размер этикетки 150х75 ...Дизайн продукции31 заявкаЗакрыт7 лет назад