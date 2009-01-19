Этикетка для автохимии

Без сомнений, лучшее сочетание времени и обстоятельств для выражения своих чувств — Праздник Всех Влюбленных: День Святого Валентина. День Святого Валентина – не только повод для поздравления, но и способ самовыражения! Этот день все влюбленные могут ...
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Требуется создать яркую и запоминающуюся этикетку-самоклейку для линейки продуктов автохимии:
- стеклоочистителя летнего (концентрат и -5 С)
-стеклоочистителя зимнего (концентрат и -80 С)
- вода дистилированная
-антимошка
-антибитум.
Дизайн должен быть в одном стиле с использованием одинаковых ключевых элементов.
Фото автомобиля для дизайна в прикрепл. файле.
Размер этикетки-самоклейки: 80х120 мм, компоновка - вертикальная.
Название - ТМ "LABA"
Для рассмотрения и принятия решения высылайте эскизы.
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