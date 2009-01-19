Этикетка для автохимии

Дизайн продукцииЗакрыт54 заявки722 просмотра
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Требуется создать яркую и запоминающуюся этикетку-самоклейку для линейки продуктов автохимии:

- стеклоочистителя летнего (концентрат и -5 С)

-стеклоочистителя зимнего (концентрат и -80 С)

- вода дистилированная

-антимошка

-антибитум.

Дизайн должен быть в одном стиле с использованием одинаковых ключевых элементов.

Фото автомобиля для дизайна в прикрепл. файле.

Размер этикетки-самоклейки: 80х120 мм, компоновка - вертикальная.

Название - ТМ "LABA"

Для рассмотрения и принятия решения высылайте эскизы.

15 лет назад
prostir_m
Роман 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
yadroid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
15 лет назад
$20
1 день
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