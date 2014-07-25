Интернет Магазин

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка111 просмотров

Создание логотипа, визитки, и упаковки для интернет магазина бижутерии и акссесуары.

Логотип должен содержать силуэты национального украшения ( предоставляется)

Простое строгое имя магазина

Срок выполнения работы не более недели.

11 лет назад
Bezeg
Айя 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$250
5 дней
Огромнейшее удовольствие получила работая с Галиной, максимально в кратчайшие сроки выполнила мои пожелания. С момента заполнения брифа до финальной стадии работала с человеком, который по истину любит свою работу, и знает что желает заказчик. Надеюсь на будущее с ней сотрудничество, Настоятельно рекомендую.
Все-таки аура человека зависит в нашей работе, иногда берешься за заказ и неделями не можешь ничего придумать, аж паника одолевает, а тут настолько положительный заряд, что идеи из меня прям поперли) Очень понравилось работать с Аечкой, побольше бы таких заказчиков нам) Спасибо!

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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