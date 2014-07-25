Интернет Магазин

Все-таки аура человека зависит в нашей работе, иногда берешься за заказ и неделями не можешь ничего придумать, аж паника одолевает, а тут настолько положительный заряд, что идеи из меня прям поперли) Очень понравилось работать с Аечкой, побольше бы таких заказчиков нам) Спасибо!