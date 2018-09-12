Коробка визуализация

$28
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен4 заявки217 просмотров

хорошего настроени всем......Всем мира

7 лет назад
comfort-st
Сергей 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bilochka
Наталия 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$28
3 дня
Escrow
Очень надёжный и ответственный дизайнер. Чувствует и проникается идеей, что именно хочет заказчик, и додумывает в лучшую сторону. За адекватную цену может сделать гораздо большую работу, чем другие конкуренты. Очень рад, что попалась мне именно Наталия. Впредь без конкурса по мере возможностей буду работать только с ней.Спасибо Вам.
Отличный заказчик и приятный человек! Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

bilochka
Наталия 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад