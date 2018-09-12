Коробка визуализация

Очень надёжный и ответственный дизайнер. Чувствует и проникается идеей, что именно хочет заказчик, и додумывает в лучшую сторону. За адекватную цену может сделать гораздо большую работу, чем другие конкуренты. Очень рад, что попалась мне именно Наталия. Впредь без конкурса по мере возможностей буду работать только с ней.Спасибо Вам.