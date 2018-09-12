Добрый день, наша компания занимается продажей строительно-отделочных материалов: ламинат, линолеум, двери, натяжные потолки. Работаем по г. Минску. Необходимо разработать дизайн каталога. Формат А4, сложенный пополам, 2 разворота. Каталог будет распространяться по почтовым ящикам г. Минска.
Коробка визуализация
хорошего настроени всем......Всем мира
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