Наклейка-этикетка на упаковку

Здраствуйте!

Мне надо сделать дизайн наклейки на упаковку 10,5см на 7,5см для продажи зеленого кофе. На ней должен быть размещен мой логотип+фотография зеленых кофейных зерен (например) и надпись - ЗЕЛЕНА КАВА, с подписью - натуральна мелена.

Как пример, могу выслать фото подобной уже готовой этикетки черного кофе...

Бюджет - 50уе

Буду рад увидеть Ваши ответ в ближайшее время!

Анатолий