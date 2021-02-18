Обновиьть Дизайн билборда

Нужно адаптировать готовый концепт под другие вкусы. меняются лишь названия вкусов, цвет и фрукты, которые можно взять на доступных ресурсах. макет готов к печати. адаптация простая. необходимо умение работать с тенями и необходим опыт работы с упаковкой. 10 вкусов.