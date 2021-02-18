Обновиьть Дизайн билборда

Производственному предприятию требуется дизайн серии металлических значков на различные темы, такие как : еда, животные, люди, смайлы , love. Возможен юмор в использовании дизайна. Планируется 10 дизайнов значков в каждой теме и под каждую ...
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Нужно обновить дизайн билборда не отходить от фирменного стиля и правки внести (поменять адрес...)
Смотрю ваши работы в портфолио далее выбираю исполнителя и отправляю тз
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