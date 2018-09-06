Пивная коробка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
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Анастасия здравствуйте, нужен графический дизайн коробки для набора из трех бутылок пива.

Есть логотип, от него будем отталкиваться и необходимо придерживаться стиля чешских пивных традиций.

Есть несколько вариантов, меня они не устроили, могу вам послать концепт.  

7 лет назад
nazama
47 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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