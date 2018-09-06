Пивная коробка

Анастасия здравствуйте, нужен графический дизайн коробки для набора из трех бутылок пива.

Есть логотип, от него будем отталкиваться и необходимо придерживаться стиля чешских пивных традиций.

Есть несколько вариантов, меня они не устроили, могу вам послать концепт.