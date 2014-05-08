Разработать дизайн листовки формата А-4

Дизайн продукцииЗавершен1 заявка93 просмотра
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Разработать дизайн листовки формата А-4 в которой разместить строительную технику и презентационный текст.

10 лет назад
buckett
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
DS_KORABL
Галина 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$100
2 дня
Галя! Спасибо большое за проделанную работу! Всем очень понравились листовки! В течении дня успели сделать макет и отдать в печать! Все в срок, качественно, оперативно, профессионально! Спасибо!
Мне с Вами всегда приятно работать))))
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