Разработать дизайн логотипа

Мне нужны бутылки и коробки подразумеваемой алкогольной продукции, каких либо требований к этикеткам нет, разве что чтобы было симпатично и реалистично. примеры http://ivvz.ru/images/stories/vinograd.png http://ivvz.ru/images/stories/kedrach.png но, только сама продукция, ...