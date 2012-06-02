Разработать дизайн логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт24 заявки150 просмотров

Нужно сделать дизайн лого, по сути, только подобрать шрифт, красиво написать имя и сделать белым шрифтом на черном фоне. Срочно.

13 лет назад
tatashka2008
Наталья 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн DVD-диска и коробки для инфопродукта

    Нужен ответственный и качественный дизайнер, на постоянную работу, работы похожего формата очень много. Предложенная вами цена за подобный проэкт увеличится в 3 раза, после того как вы пройдёте тестовое задание - малооплачиваемое. ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для броши и запонок

    $2500

    Техническое задание на дизайн Корпоративные аксессуары РЕСО-Гарантия (ювелирное украшение-бижутерия для делового костюма) 1. Брошь-заколка женская 2. Запонки мужские Стиль: Офисный, минимализм, хайтек, современный, абстрактный и ...

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн мешка

    Здравствуйте. Есть JPG-макеты (1.jpg, 2.jpg, 3.jpg) мешка. Сейчас все скучно, серо, одноцветно. Хотелось бы видеть более яркий, но строгий дизайн. Пример мешка который нравится - в приложении (4.jpg). Должны быть соблюдены ...

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн этикетки на минеральную воду

    Необходимо разработать этикетку для минеральной воды. Во вложении фото уже имеющейся этикетки. Что необходимо поменять: 1) этикетка должна быть броской и запоминающейся 2) она должна выгодно выглядеть на материале отражающим свет. ...

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать дизайн коробки для мини-курса

    $50

    Здравствуйте, мне нужна коробка для моего мини-курса. Его тема связанна с делегированием задач и эффективным сотрудничеством с фрилансерами, более подробно при личной переписке. Курс не на диске, поэтому нужна коробка типа такой ...

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать дизайн для dvd-диска

    здравствуйте, нужно сделать дизайн для dvd-диска то есть изображение для самого диска (круглое с дырочкой в центре) разрешение 1686х1686 или выше и обложка для коробочки ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Окрасы модели самолёта

    требуются окрасы модели самолёта. даётся макет (во вложении). надо нанести рисунок. основа должна быть белой. пример окраса http://www.krill-model.com/eu/en/index.php?id=gallerydetail&amp;model=146 цель – получить трафареты для задувки. ...

    Дизайн продукции8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн упаковки для электронных сигарет

    $250

    Есть штамп ножа для вырубки коробки в CDR, нужно сделать 5 дизайнов для упаковки одноразовых электронных сигарет. Отличия только в ароматах. Есть логотипы в кривых, есть перечень обязательной информации для размещения. Аорматы: простой (табачный вкус), ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Бутылки и коробки из под алкоголя

    Мне нужны бутылки и коробки подразумеваемой алкогольной продукции, каких либо требований к этикеткам нет, разве что чтобы было симпатично и реалистично. примеры http://ivvz.ru/images/stories/vinograd.png http://ivvz.ru/images/stories/kedrach.png но, только сама продукция, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад