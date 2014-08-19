Разработка дизайна визитки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка136 просмотров

Необходимо разработать фирменный стиль для визитки.

11 лет назад
sormat
Тимур 
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад
$30
4 дня
И вновь, более чем удачное сотрудничество с Аллой! Спасибо большое. Работаем дальше!
Тимур замечательный заказчик, уважающий труд дизайнера. Дает четкое и понятное задание, быстро отвечает на письма. Если есть замечания, то только конструктивные. Моментальная оплата труда гарантирована. Приятно и общаться, и работать. Спасибо! С уважением, Алла.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад

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