Сделать этикетку для пищевых продуктов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен28 заявок553 просмотра

Требуетса сделать этикетку для мясной продукции. В приложении красивая этикетка конкурентов :) Нужно чтонибудь красивее. Где-нибудь, скорее всего в середине будет впечатываться текст типа вес, ингридиенты, годен до...

17 лет назад
ter123
52 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хороший заказчик. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад

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