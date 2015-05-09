Сделать визитку

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен13 заявок269 просмотров

нужно сделать визитку тема грузоперевозки переезды грузчики

или предложите вашу цену жду отвас ответа

10 лет назад
autonikols
Николай 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
18 часов назад
10 лет назад
$5
2 дня
Спасибо большое! Быстро, качественно и не дорого! Спасибо еще раз огромное за визитку макет и за внимательное отношение к клиентамм
Всё отлично! Быстро договорились и всё решили. Спасибо!

Заявки фрилансеров

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
18 часов назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн магнита на холодильник

    Необходим макет магнита на холодильник для медицинского центра. Форма магнита – круг диаметром 6 см. На магните необходимо разместить: 1. Название медицинского центра 2. Логотип 3. Контакты

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн упаковки

    Необходимо разработать дизайн УПАКОВКИ ДЛЯ КОРМА. Есть требования к упаковке, размеры, логотип компании. Могу показать образцы какие бывают На эту работу ищем уверенного в себе самостоятельного дизайнера, который сможет предложить свое видение.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн визитки

    Необходимо сделать дизайн двухсторонней визитки стандартного размера. С одной стороны картинка с супергероем и надпись крупно "Человек может всё", с другой стороны описание работы проекта на 6 строк (текст есть, сброшу исполнителю).

    Дизайн продукции19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Этикетка для продукта.

    $50

    Доброго времени суток, Итак, требуется разработать этикетку для пищевого продукта — компота! Продукт будет разливаться в стеклянные банки ёмкостью 1 лт. (банка в приложении). ...

    Дизайн продукции19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад