Дизайн магнита на холодильник

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  2. Дизайн продукции
Завершен20 заявок249 просмотров

Необходим макет магнита на холодильник для медицинского центра. Форма магнита – круг диаметром 6 см. На магните необходимо разместить:

1. Название медицинского центра

2. Логотип

3. Контакты

10 лет назад
-comandor-
Игорь 
52 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

xrister
34 года
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Кристина сделала макет качественно и быстро, как и обещала. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за проект.Всё отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

xrister
34 года
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад

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