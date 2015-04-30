Спецтехника

Здравствуйте. Я первый раз заказываю через сайт, поэтому не знаю как правильно... Но мне нужны визитки и наклейки на машины (чуть позже сайт, поэтому именно Вам решила написать).

У мужа предприятие, которое занимается оказанием услуг спецтехники. Хочется запоминающийся логотип с металлическими буквами или же на металлическом фоне. Если Вас заинтересует, то объясню более подробно.