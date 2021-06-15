Адаптивы для лендинга

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Завершен1 заявка64 просмотра

ТЗ в личку пришлем

4 года назад
strod-servis
Вячеслав 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

popovaSamara
Екатерина 
39 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Екатерина уже делала нам лендинг, а вот адаптивы мы забыли. Сделала работу быстро и качественно. Немного поправили, но это мелочи
с заказчиком уже знакомы, сделала адаптивы к уже выполненному мною лендингу. как всегда всё понятно

Заявки фрилансеров

popovaSamara
Екатерина 
39 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад

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