Внести правки по дизайну сайтов

$56
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка54 просмотра

все уже обсудили

4 года назад
guest_16228335912232
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rigayaya
23 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$56
5 дней
Escrow
Уже работали с Татьяной до этого напрямую, она делала дизайн для моего интернет-магазина по продаже мотоэкипировки за что ей огромное спасибо! И отдельное спасибо за то, что оперативно внесла правки. Удачи!
спасибо за отзыв и комфортное сотрудничество, была рада помочь!

Заявки фрилансеров

rigayaya
23 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад

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