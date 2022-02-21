Дизайн для сайта по продаже украшений

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок570 просмотров
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Требуется по готовому ТЗ переосмыслить дизайн существующего сайта по продаже украшений.

Мы создаем вещи с историей. На данный момент есть партия серебряных кулонов, которая побывала на вершине Эльбруса. Каждый кулон был отснят на вершине, где видно также его персональную карточку. На этой карточке есть уникальный номер, по которому можно получить свое персональное видео на сайте. Также при получении может указываться любой текст по желанию покупателя.

2 года назад
guest_16432820220105
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
2 года назад
$750
10 дней
Алексей был очень компетентен и профессионален при выполнении своей работы! Мне кажется, что я нашел того самого дизайнера :)
Обожаю проекты на интересную, нетиповую тематику! Работать вместе было комфортно, буду рад продолжению сотрудничества. Спасибо!