Дизайн для сайта по продаже украшений

Добрый день. Требуется отрисовать 2 экрана сайта (сайт-приложение для VR-очков). На первом экране должны содержаться все категории меню и подменю для быстрого доступа в панораму, кнопки должны быть крупные чтобы было легко наводить в очках. Второй ...
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Требуется по готовому ТЗ переосмыслить дизайн существующего сайта по продаже украшений.
Мы создаем вещи с историей. На данный момент есть партия серебряных кулонов, которая побывала на вершине Эльбруса. Каждый кулон был отснят на вершине, где видно также его персональную карточку. На этой карточке есть уникальный номер, по которому можно получить свое персональное видео на сайте. Также при получении может указываться любой текст по желанию покупателя.
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