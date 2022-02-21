Дизайн для сайта по продаже украшений

Требуется по готовому ТЗ переосмыслить дизайн существующего сайта по продаже украшений.

Мы создаем вещи с историей. На данный момент есть партия серебряных кулонов, которая побывала на вершине Эльбруса. Каждый кулон был отснят на вершине, где видно также его персональную карточку. На этой карточке есть уникальный номер, по которому можно получить свое персональное видео на сайте. Также при получении может указываться любой текст по желанию покупателя.