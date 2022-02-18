Дизайн ленда в фигме

1. Нужно нарисовать дизайн лендинга в фигме под верстку в бутстрап 2. 7-10 экранов 3. Тематика лендинга - статусная недвижимость в аренду/продажу для людей с доходом выше среднего, для людей интересующих недвижимость за рубежем для граждан СНГ4. Предусмотреть возможность выбора языка страницы5. Нужно добавить минимум 3 формы явных 6. Добавить модальных окон для лид магнита: 1 - заполни форму получи что то, 2 заполни форму мы свяжемся, 3 - заказ звонка для быстрой консультации, 4 - модальное окно "спасибо мы получили аявку", 5 окно с призывом не уходить с сайта7. Предусмотреть место для сео текстов (возможно табы, возможно слайдер)8. Должно быть большое количество качественных фотографий так как в этой теме продают именно картинки 9. Главная цель лендинга генерировать лиды с рекламы10. Предусмотреть в формах кнопки переходов в мессенджеры (viber, telegram, whtasapp)11. Ссылки на соц сети fb, insta12. Отрисовать логотип, набросок от руки приложу13. Мобильная адаптация