Сайт-приложение для VR-очков

$40
Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки1166 просмотров
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Добрый день.

Требуется отрисовать 2 экрана сайта (сайт-приложение для VR-очков). На первом экране должны содержаться все категории меню и подменю для быстрого доступа в панораму, кнопки должны быть крупные чтобы было легко наводить в очках. Второй экран - отдельная страница со встроенной галерей и кнопкой назад.

https://www.youtube.com/watch?v=M0KP5qjVfF0&t=44s

https://kuula.co/post/7l69M/collection/7fz3x

2 года назад
projectridis
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
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