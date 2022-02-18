Добрый день.

Требуется отрисовать 2 экрана сайта (сайт-приложение для VR-очков). На первом экране должны содержаться все категории меню и подменю для быстрого доступа в панораму, кнопки должны быть крупные чтобы было легко наводить в очках. Второй экран - отдельная страница со встроенной галерей и кнопкой назад.

https://www.youtube.com/watch?v=M0KP5qjVfF0&t=44s

https://kuula.co/post/7l69M/collection/7fz3x