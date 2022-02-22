Дизайн блока для сайта

Лендинг (9 блоков), нет сложных элементов. Необходимо сделать качественный адаптив под планшет и мобилку Пишите сроки и цену. Заявку начните с ответа: 2+2=
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Необходимо оформить блок c услугами для сайта и подобрать к ним иконки (примерно 15 штук)
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