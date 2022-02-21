Адаптивы для лендинга (планшет и мобилка)

1. Нужно нарисовать дизайн лендинга в фигме под верстку в бутстрап 2. 7-10 экранов 3. Тематика лендинга - статусная недвижимость в аренду/продажу для людей с доходом выше среднего, для людей интересующих недвижимость за рубежем для граждан СНГ4. ...