Адаптивы для лендинга (планшет и мобилка)

1. Нужно нарисовать дизайн лендинга в фигме под верстку в бутстрап 2. 7-10 экранов 3. Тематика лендинга - статусная недвижимость в аренду/продажу для людей с доходом выше среднего, для людей интересующих недвижимость за рубежем для граждан СНГ4. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Лендинг (9 блоков), нет сложных элементов.
Необходимо сделать качественный адаптив под планшет и мобилку
Пишите сроки и цену.
Заявку начните с ответа: 2+2=
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