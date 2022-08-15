Дизайн главной страницы сайта-визитки

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка60 просмотров

Описание:Нужен дизайн главной страницы для сайта-визитки. Тематика Minecraft. Пока что без адаптивов.

3 года назад
guest_16602404277051
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maxpoooower
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$15
4 дня
Escrow
Крайне приятно было поработать с Максом. Всё сделал профессионально и в заданные сроки. Адекватное общение и полное погружение в заданную тему. Результатом доволен. Всем рекомендую данного исполнителя!)
Было приятно поработать, рад что всё понравилось)

Заявки фрилансеров

maxpoooower
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга по готовому прототипу с адаптацией

    $130

    Необходимо разработать дизайн лендинга на основе готового прототипа с учетом адаптации. Предпочтительные сроки: старт работы 12 числа, завершение 16-18 числа. Примеры сайтов для вдохновения также указаны.

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отредактировать сайт на Tilda

    Требуется редактирование сайта на платформе Tilda. Необходимо создать изображения согласно техническому заданию и разместить их на сайте. Ознакомьтесь с проектом и выполните необходимые изменения для улучшения дизайна.

    Tilda
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оформлення меню на сайт для Qr коду

    Необхідно оформити меню для бару у вигляді односторінкового сайту, доступного через Qr код. Важливо забезпечити можливість подальшого редагування цін. Приклад готового меню надається.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    3 года назад