Дизайн нескольких страниц нового веб сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка137 просмотров

Добрый день, Ольга. Понравились ваши работы, хотел бы предложить вам сотрудничество.

Набросал небольшое ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1KSUCaljSD8sou8U4MOXDGiveSVnRFLX6gYzCNuW_zvA

Если вам будет интересно сотрудничество - предлагаю обсудить детали.

4 года назад
guest_16243874341993
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Tsurikao
45 лет
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
4 года назад
$300
5 дней
Escrow
Приятно иметь дело
Спасибо за сотрудничество, все без задержек и конструктивно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Tsurikao
45 лет
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
4 года назад