Дизайн одностраничника по тематике видеоигр

Дизайн сделан качественно, в современном стиле и очень оперативно, буквально за пару часов. В общем, сотрудничеством очень доволен, при такой ценовой политике обычно ожидаешь гораздо меньшего. Как я понимаю, политика сохранится до набора некоторого количества отзывов -)