Ищу профессионального дизайнера. НЕ школьников и НЕ начинающих. А также без чужими работами. Надо делать дизайн для сайта, тематика сайта - меховые изделия. Подробности при общение уже. цена - договорная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простейший дизайн одностраничника по тематике видеоигр.
Хочется видеть на сайте подложку. Не требуется её отрисовывать - достаточно взять подходящие обои или что-то подобное.
Текста немного + 2 заголовка, форма заказа + иконки соцсетей., контакты.
Прототип: http://yadi.sk/d/nImWLSoyQkPX6
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