Дизайн одностраничника по тематике видеоигр

Дизайн сайтовЗавершен22 заявки180 просмотров
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Нужен простейший дизайн одностраничника по тематике видеоигр.

Хочется видеть на сайте подложку. Не требуется её отрисовывать - достаточно взять подходящие обои или что-то подобное.

Текста немного + 2 заголовка, форма заказа + иконки соцсетей., контакты.

Прототип: http://yadi.sk/d/nImWLSoyQkPX6

10 лет назад
Bisetrix
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
weblanding2014
Дмитрий 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
30 отзывов(-7)
10 лет назад
$20
1 день
Дизайн сделан качественно, в современном стиле и очень оперативно, буквально за пару часов. В общем, сотрудничеством очень доволен, при такой ценовой политике обычно ожидаешь гораздо меньшего. Как я понимаю, политика сохранится до набора некоторого количества отзывов -)
Понравилось сотрудничество с Сергеем! Четка постановка задачи, быстрые комментарии по работе, оплата моментальная. Рекомендую всем!
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