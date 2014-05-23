Разработать дизайн landing page.

Нужно поменять дизайн группы http://vk.com/mskmicro и привести его в соответствии с сайтом mskmicro.ru В аватарке группы указать наименование сайта, микронаушники в москве, сам микронаушник, телефон (который 499 код) и к аве менюшку покрасивей сделать опять ...