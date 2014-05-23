Разработать дизайн landing page.

Существует скромный около года назад запущенный сайт. Владеет проектом хороший специалист в своём деле, но плохо разбирающийся в дизайнах, настойках и прочих виджетах. Вначале была цель наполнения сайта контентом для выхода на посещаемость и получения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн в соответствии с макетом. Срок 2-3 дня.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт http://www.frank-meisler.ru/ привести в порядок. Изменить инфу кой какую. Причесать дизайн. Починть битые ссылки.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно оформить две группы вконтакте, одна - группа турагенства, вторая - группа об интересных местах, нужно сделать аватарку и оформить меню группы. П,С. Все предложения только в проект, личку не читаю!Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Нужно поменять дизайн группы http://vk.com/mskmicro и привести его в соответствии с сайтом mskmicro.ru В аватарке группы указать наименование сайта, микронаушники в москве, сам микронаушник, телефон (который 499 код) и к аве менюшку покрасивей сделать опять ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется нарисовать макет одностраничника под такой шаблон : http://adidasledwatch.ru/ и желательно его и сверстать. Подробности пришлю исполнителю. Укажите ваше портфолио, время выполнения и цену за которую готовы сделать. Обязательно уточните цена с версткой ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо нарисовать выделяющийся, грамотный, продающий дизайн для инвест проекта (HYIP). Дизайн должен советовать современным трендам сайтостроения. Необходим дизайн главной возможно с инфографикой и калькулятором, дизайн простого логотипа, дизайн 2 – 4 внутренних. Присылайте Ваши ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте, уважаемые господа фрилансеры. Разыскивается надежный дизайнер или команда дизайнеров для регулярного выполнения задач по созданию дизайна сайтов компаний и интернет-магазинов. Нас интересует сотрудничество следующим образом: 1. Каждый дизайн разрабатывается на основании договора и передается актом сдачи-приемки работ. 2. ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта-визитки для компании оптовых продаж пищевых ароматизаторов. Однотипные страницы категорий продукции, главная страница с 5ю баннерами-ссылками на категории страниц. 3 категории продукции первого уровня, на каждой кнопка-ссылка на подкатегории. Всего около ...Закрыт10 лет назад