Дизайн группы ВК

$20
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки153 просмотра
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Нужно поменять дизайн группы http://vk.com/mskmicro и привести его в соответствии с сайтом mskmicro.ru

В аватарке группы указать наименование сайта, микронаушники в москве, сам микронаушник, телефон (который 499 код)

и к аве менюшку покрасивей сделать опять же в стиле сайта

Бюджет 20 уе

100% постоплата

Срок 1 день

Необходимо представить 3 различных варианта на выбор

10 лет назад
helpcad
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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