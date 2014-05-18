Нарисовать одностраничник (опционно +и сверстать)

Требуется нарисовать макет однастроничника, (идеально если еще и сверстаете, мало ли в команде верстальщик есть (т.е. под ключ))

Примеры:

http://www.ur-msk.ru/

http://geodezisty.ru/ (ну только без заднего фона)

ТЗ (содержание) во вложении

Укажите ваше портфолио, время выполнения и цену за которую готовы сделать. Обязательно уточните цена с версткой (под ключ) или просто за дизайн.