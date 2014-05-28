Верстальщик на less

Добрый день. Нужен дизайн для сайта каталога дверей. Основная информация: http://www.mosrdd.ru/ - нужно нечто подобное. Так же узкая по высоте шапка, под ней слайдер Слайдер только на главной странице Нужна строка Поиск в шапке Предпочтительные цвета: дизайн сайта в светлых цветах ...