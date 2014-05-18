Дизайн + верстка для OpenCart

Нужен дизайн для магазина на движке OpenCart. Сайт для автосервиса. По большому счету нужен сайт с функциями интернет-магазина для возможности продажи автозапчастей - БУ и новых. Подойдет также вариант с изменением готового шаблона. Основное пожелание - "узнаваемость сайта". То есть цветовая гамма сайта должна соответствовать стилю логотипа и т.д. Портфолио обязательно. Специалистов без опыта не рассматриваем. Вроде бы все написал.