Дизайн + верстка для OpenCart

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок217 просмотров
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Нужен дизайн для магазина на движке OpenCart. Сайт для автосервиса. По большому счету нужен сайт с функциями интернет-магазина для возможности продажи автозапчастей - БУ и новых. Подойдет также вариант с изменением готового шаблона. Основное пожелание - "узнаваемость сайта". То есть цветовая гамма сайта должна соответствовать стилю логотипа и т.д. Портфолио обязательно. Специалистов без опыта не рассматриваем. Вроде бы все написал.

OpenCart
10 лет назад
chnry
Роман 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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