Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт47 заявок257 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать дизайн сайта-визитки для компании оптовых продаж пищевых ароматизаторов. Однотипные страницы категорий продукции, главная страница с 5ю баннерами-ссылками на категории страниц. 3 категории продукции первого уровня, на каждой кнопка-ссылка на подкатегории. Всего около 6 категорий второго уровня, для которых нужны отельные баннера, иллюстрирующие товары, в которых можно применить ароматизаторы данной категории. Сайт на белом фоне, логотип (сделаем сами или можем заказать у вас) будет салатового цвета (лайм и название компании), ширина контента фиксированная - 960 точек, фон (если будет предложен в дизайне) может выступать за ширину контента, главное меню можно было бы сделать в стиле Metro, общий стиль - деловой, дорогой. Сайт, на который ориентируемся по структуре и стилю - http://www.bell-europe.de/en/ Интересный сайт конкурентов - http://www.apogey.com.ua

В итоге хотел бы получить psd с макетом и иллюстрации для подкатегорий и кнопок.

Сроки - как всегда на вчера. Мы на Украине, соотечественникам возможна оплата на карту Приват.

Дизайн сайта
10 лет назад
i-s
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
BIG_Boba
Юлия 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$150
2 дня
  • Похожие заказы

  • Верстальщик на less

    Необходимо выполнить верстку сайта FLEX блоками. В работе должны использоваться только CSS3 и HTML5, никаких картинок в верстке. Иконки векторные в виде штрифта текста. Макеты страниц готовы. Выдача заданий и оплата поэтапные, размер оплаты согласуется. Работа сдельная, удаленная. Часть ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать одностраничник (опционно +и сверстать)

    Требуется нарисовать макет однастроничника, (идеально если еще и сверстаете, мало ли в команде верстальщик есть (т.е. под ключ)) Примеры: http://www.ur-msk.ru/ http://geodezisty.ru/ (ну только без заднего фона) ТЗ (содержание) во вложении Укажите ваше портфолио, время выполнения и цену за которую готовы ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн + верстка для OpenCart

    Нужен дизайн для магазина на движке OpenCart. Сайт для автосервиса. По большому счету нужен сайт с функциями интернет-магазина для возможности продажи автозапчастей - БУ и новых. Подойдет также вариант с изменением готового шаблона. Основное пожелание ...

    OpenCart
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн каталога дверей

    $180

    Добрый день. Нужен дизайн для сайта каталога дверей. Основная информация: http://www.mosrdd.ru/ - нужно нечто подобное. Так же узкая по высоте шапка, под ней слайдер Слайдер только на главной странице Нужна строка Поиск в шапке Предпочтительные цвета: дизайн сайта в светлых цветах ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка сайта

    сатй http://kievprog.com/ В первую очередь необходимо изменить иконки для http://s32-temporary-files.radikal.ru/3280e4cfc83f48ebb22cd394f1b51523/-88693455.png Плюс ваши предложения по улучшению.

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Меню

    $7

    Всем здравствуйте. На информационный портал нужно разработать меню. Меню состоит из 20 пунктов, не как не связанных друг с другом

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно создать дизайн лендинга для продажи чая.

    Нужно создать дизайн лендинга для продажы чая. Подоробное тз или бриф - пришлю исполнителю. ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные результаты.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать дизайн сайта по техническому заданию

    Цена договорная. отвечу после 12:00 по МСК Сделать дизайн сайта по техническому заданию в формате PSD с разбивкой по слоям. Приславшлите примеры работ! ТРЕБОВАНИЯ Стиль должен соответствовать тематике сайта. То есть у посетителя сайта картинка должна полностью ассоциироваться с ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно нарисовать лэндинг.

    Нужно нарисовать лэндинг. Можно без изысков. Главное, чтобы четко по ТЗ и быстро. ТЗ - исполнителю. Требования: 1. Общий стиль (шрифты, цвета и пр.) должен быть похож на оригинальный сайт (http://liquidator.su/). 2. На выходе хочу получить PSD. Слои нужно ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад