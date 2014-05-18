Нужно сделать дизайн сайта-визитки для компании оптовых продаж пищевых ароматизаторов. Однотипные страницы категорий продукции, главная страница с 5ю баннерами-ссылками на категории страниц. 3 категории продукции первого уровня, на каждой кнопка-ссылка на подкатегории. Всего около 6 категорий второго уровня, для которых нужны отельные баннера, иллюстрирующие товары, в которых можно применить ароматизаторы данной категории. Сайт на белом фоне, логотип (сделаем сами или можем заказать у вас) будет салатового цвета (лайм и название компании), ширина контента фиксированная - 960 точек, фон (если будет предложен в дизайне) может выступать за ширину контента, главное меню можно было бы сделать в стиле Metro, общий стиль - деловой, дорогой. Сайт, на который ориентируемся по структуре и стилю - http://www.bell-europe.de/en/ Интересный сайт конкурентов - http://www.apogey.com.ua

В итоге хотел бы получить psd с макетом и иллюстрации для подкатегорий и кнопок.

Сроки - как всегда на вчера. Мы на Украине, соотечественникам возможна оплата на карту Приват.