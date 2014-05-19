Разыскивается надежный веб-дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок308 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые господа фрилансеры.

Разыскивается надежный дизайнер или команда дизайнеров для регулярного выполнения задач по созданию дизайна сайтов компаний и интернет-магазинов.

Нас интересует сотрудничество следующим образом:

1. Каждый дизайн разрабатывается на основании договора и передается актом сдачи-приемки работ.

2. На каждый дизайн вы передаете все исключительные права нам (это указывается в договоре).

3. За вами сохраняется право демонстрации этого дизайна в своем портфолио на одном указанном в договоре сайте с обязательным указанием рядом с работой пометки «разработка дизайна по заказу компании Фэтфокс»

4. Оплата дизайна производится нами по безналу (на счет ИП или на счет компании). Тут можно обсуждать, но безналу отдается предпочтение.

5. Вы готовы принимать в работу задачи от нас в течение 5 рабочих дней с момента отправки вам задания, ЛИБО вы каким-либо удобным нам обоим способом предоставляете информацию о вашей загрузке, чтобы наш менеджер мог понимать, рассчитывать на вас в том или ином проекте, или не рассчитывать

6. Работа до полного утверждения дизайна (до упора, пока не будет принято)

7. С нас внятное ТЗ на дизайн + прототип (мокап)

8. Предоплату за создание главной страницы готовы делать 100%. При этом вы показываете работы сразу в PSD (плюс JPG в комплекте).

9. Остальные страницы — постоплата по факту приемки каждой в течение 1 рабочего дня.

10. Дизайн разрабатывается в соответствии с перечнем требований к макету PSD и принимается строго по чек-листу (и то, и другое будет предоставлено в любое время по запросу, если по другим условиям нет комментариев)

Если у вас есть комментарии или вопросы — я буду рад их обсудить.

Прошу вас также заявить стоимость и сроки разработки (можно вилкой от и до):

- Дизайн главной страницы для сайта компании

- Дизайн главной страницы для интернет-магазина

- Дизайн внутренней страницы для сайта компании

- Дизайн внутренних страниц интернет-магазина (категория, товар, корзина, кабинет, поиск, сравнение, контакты и т.д.)

Связь можно держать здесь, либо по email или по телефону.

Работать с нами интересно и очень удобно.

10 лет назад
fatfox
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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