Разыскивается надежный веб-дизайнер

Необходимо выполнить верстку сайта FLEX блоками. В работе должны использоваться только CSS3 и HTML5, никаких картинок в верстке. Иконки векторные в виде штрифта текста. Макеты страниц готовы. Выдача заданий и оплата поэтапные, размер оплаты согласуется. Работа сдельная, удаленная. Часть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые господа фрилансеры.
Разыскивается надежный дизайнер или команда дизайнеров для регулярного выполнения задач по созданию дизайна сайтов компаний и интернет-магазинов.
Нас интересует сотрудничество следующим образом:
1. Каждый дизайн разрабатывается на основании договора и передается актом сдачи-приемки работ.
2. На каждый дизайн вы передаете все исключительные права нам (это указывается в договоре).
3. За вами сохраняется право демонстрации этого дизайна в своем портфолио на одном указанном в договоре сайте с обязательным указанием рядом с работой пометки «разработка дизайна по заказу компании Фэтфокс»
4. Оплата дизайна производится нами по безналу (на счет ИП или на счет компании). Тут можно обсуждать, но безналу отдается предпочтение.
5. Вы готовы принимать в работу задачи от нас в течение 5 рабочих дней с момента отправки вам задания, ЛИБО вы каким-либо удобным нам обоим способом предоставляете информацию о вашей загрузке, чтобы наш менеджер мог понимать, рассчитывать на вас в том или ином проекте, или не рассчитывать
6. Работа до полного утверждения дизайна (до упора, пока не будет принято)
7. С нас внятное ТЗ на дизайн + прототип (мокап)
8. Предоплату за создание главной страницы готовы делать 100%. При этом вы показываете работы сразу в PSD (плюс JPG в комплекте).
9. Остальные страницы — постоплата по факту приемки каждой в течение 1 рабочего дня.
10. Дизайн разрабатывается в соответствии с перечнем требований к макету PSD и принимается строго по чек-листу (и то, и другое будет предоставлено в любое время по запросу, если по другим условиям нет комментариев)
Если у вас есть комментарии или вопросы — я буду рад их обсудить.
Прошу вас также заявить стоимость и сроки разработки (можно вилкой от и до):
- Дизайн главной страницы для сайта компании
- Дизайн главной страницы для интернет-магазина
- Дизайн внутренней страницы для сайта компании
- Дизайн внутренних страниц интернет-магазина (категория, товар, корзина, кабинет, поиск, сравнение, контакты и т.д.)
Связь можно держать здесь, либо по email или по телефону.
Работать с нами интересно и очень удобно.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта-визитки для компании оптовых продаж пищевых ароматизаторов. Однотипные страницы категорий продукции, главная страница с 5ю баннерами-ссылками на категории страниц. 3 категории продукции первого уровня, на каждой кнопка-ссылка на подкатегории. Всего около ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Требуется нарисовать макет однастроничника, (идеально если еще и сверстаете, мало ли в команде верстальщик есть (т.е. под ключ)) Примеры: http://www.ur-msk.ru/ http://geodezisty.ru/ (ну только без заднего фона) ТЗ (содержание) во вложении Укажите ваше портфолио, время выполнения и цену за которую готовы ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен дизайн для магазина на движке OpenCart. Сайт для автосервиса. По большому счету нужен сайт с функциями интернет-магазина для возможности продажи автозапчастей - БУ и новых. Подойдет также вариант с изменением готового шаблона. Основное пожелание ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $180
Добрый день. Нужен дизайн для сайта каталога дверей. Основная информация: http://www.mosrdd.ru/ - нужно нечто подобное. Так же узкая по высоте шапка, под ней слайдер Слайдер только на главной странице Нужна строка Поиск в шапке Предпочтительные цвета: дизайн сайта в светлых цветах ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
сатй http://kievprog.com/ В первую очередь необходимо изменить иконки для http://s32-temporary-files.radikal.ru/3280e4cfc83f48ebb22cd394f1b51523/-88693455.png Плюс ваши предложения по улучшению.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $7
Всем здравствуйте. На информационный портал нужно разработать меню. Меню состоит из 20 пунктов, не как не связанных друг с другомДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно создать дизайн лендинга для продажы чая. Подоробное тз или бриф - пришлю исполнителю. ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные результаты.Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт10 лет назад
Цена договорная. отвечу после 12:00 по МСК Сделать дизайн сайта по техническому заданию в формате PSD с разбивкой по слоям. Приславшлите примеры работ! ТРЕБОВАНИЯ Стиль должен соответствовать тематике сайта. То есть у посетителя сайта картинка должна полностью ассоциироваться с ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт10 лет назад