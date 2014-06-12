Дизайн для инвестиционного фонда

Необходимо выполнить верстку сайта FLEX блоками. В работе должны использоваться только CSS3 и HTML5, никаких картинок в верстке. Иконки векторные в виде штрифта текста. Макеты страниц готовы. Выдача заданий и оплата поэтапные, размер оплаты согласуется. Работа сдельная, удаленная. Часть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Необходимо нарисовать выделяющийся, грамотный, продающий дизайн для инвест проекта (HYIP). Дизайн должен советовать современным трендам сайтостроения. Необходим дизайн главной возможно с инфографикой и калькулятором, дизайн простого логотипа, дизайн 2 – 4 внутренних. Присылайте Ваши свежие примеры работ и обязательно цены.
То - что нравится нам:
https://www.laxotrade.com/?a=home
https://www.thaimonetaryfund.com/
Спасибо!
- Похожие заказы
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, уважаемые господа фрилансеры. Разыскивается надежный дизайнер или команда дизайнеров для регулярного выполнения задач по созданию дизайна сайтов компаний и интернет-магазинов. Нас интересует сотрудничество следующим образом: 1. Каждый дизайн разрабатывается на основании договора и передается актом сдачи-приемки работ. 2. ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта-визитки для компании оптовых продаж пищевых ароматизаторов. Однотипные страницы категорий продукции, главная страница с 5ю баннерами-ссылками на категории страниц. 3 категории продукции первого уровня, на каждой кнопка-ссылка на подкатегории. Всего около ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Требуется нарисовать макет однастроничника, (идеально если еще и сверстаете, мало ли в команде верстальщик есть (т.е. под ключ)) Примеры: http://www.ur-msk.ru/ http://geodezisty.ru/ (ну только без заднего фона) ТЗ (содержание) во вложении Укажите ваше портфолио, время выполнения и цену за которую готовы ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен дизайн для магазина на движке OpenCart. Сайт для автосервиса. По большому счету нужен сайт с функциями интернет-магазина для возможности продажи автозапчастей - БУ и новых. Подойдет также вариант с изменением готового шаблона. Основное пожелание ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $180
Добрый день. Нужен дизайн для сайта каталога дверей. Основная информация: http://www.mosrdd.ru/ - нужно нечто подобное. Так же узкая по высоте шапка, под ней слайдер Слайдер только на главной странице Нужна строка Поиск в шапке Предпочтительные цвета: дизайн сайта в светлых цветах ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
сатй http://kievprog.com/ В первую очередь необходимо изменить иконки для http://s32-temporary-files.radikal.ru/3280e4cfc83f48ebb22cd394f1b51523/-88693455.png Плюс ваши предложения по улучшению.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $7
Всем здравствуйте. На информационный портал нужно разработать меню. Меню состоит из 20 пунктов, не как не связанных друг с другомДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно создать дизайн лендинга для продажы чая. Подоробное тз или бриф - пришлю исполнителю. ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные результаты.Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт10 лет назад