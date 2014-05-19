Требуется качественный дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт55 заявок406 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу профессионального дизайнера. НЕ школьников и НЕ начинающих. А также без чужими работами.

Надо делать дизайн для сайта, тематика сайта - меховые изделия.

Подробности при общение уже.

цена - договорная.

Дизайн сайта
10 лет назад
krec26
Олег 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
26 отзывов(-1)
  • Похожие заказы

  • Переделать дизайн (Bootstarp + UI + Responsive)

    $500

    Имеется готовый дизайн страниц, исходя из задач требуется переделать дизайн и красиво понятно оформить. Желательно опыт: Bootstarp, jQuery UI, Responsive Стоит задача, программная часть готова, надо всё привести в красивый интерфейс.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта мультимедийной программы

    Требуется разработать дизайн сайта для мультимедийной программы. Задание включает разработку дизайна главной страницы сайта и 4-х внутренних. Сайт должен производить впечатление современного профессионального продукта, быть выразительным, ярким, но при этом лаконичным.Цель сайта - увеличение конверсии! Требования ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн настройка новой темы для сайта на WordPress

    Существует скромный около года назад запущенный сайт. Владеет проектом хороший специалист в своём деле, но плохо разбирающийся в дизайнах, настойках и прочих виджетах. Вначале была цель наполнения сайта контентом для выхода на посещаемость и получения ...

    WordPress
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оформить две группы вконтакте

    Нужно оформить две группы вконтакте, одна - группа турагенства, вторая - группа об интересных местах, нужно сделать аватарку и оформить меню группы. П,С. Все предложения только в проект, личку не читаю!

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн группы ВК

    $20

    Нужно поменять дизайн группы http://vk.com/mskmicro и привести его в соответствии с сайтом mskmicro.ru В аватарке группы указать наименование сайта, микронаушники в москве, сам микронаушник, телефон (который 499 код) и к аве менюшку покрасивей сделать опять ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад