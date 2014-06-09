Дизайн сайта мультимедийной программы

Дизайн сайтовЗавершен35 заявок298 просмотров
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Требуется разработать дизайн сайта для мультимедийной программы. Задание включает разработку дизайна главной страницы сайта и 4-х внутренних. Сайт должен производить впечатление современного профессионального продукта, быть выразительным, ярким, но при этом лаконичным.Цель сайта - увеличение конверсии!

Требования к исполнителю:

1. Опыт создания качественного дизайна сайтов.

2. Наличие положительных отзывов по дизайну сайтов.

Оплата по факту или через безопасную сделку.

Подробное ТЗ и прототип сайта высылается по запросу.

Дизайн сайта
10 лет назад
pm-soft
Юлия 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
vt_design
Владимир 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад
$300
10 дней
Владимир - настоящий профессионал, с полуслова понял тематику и стиль сайта, и в результате получилось именно то, что и ждали. Отдельная благодарность за дельные и креативные советы в процессе работы! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо за проект! Очень интересно и приятно было работать! Задача, замечания и корректировки были поставлены четко. Своевременная оплата. Рекомендую! Обращайтесь еще, рад буду видеть в числе своих постоянных клиентов!
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