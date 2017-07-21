Дизайн онлайн-магазина напольных покрытий

Дизайн сайтовЗавершен16 заявок216 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить дизайн интренет магазина напольных покрытий.  Файлы ТЗ скину выбранному исполнителю.

6 лет назад
misha_evro
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
6 лет назад
$300
7 дней
Уже не первый раз обращаюсь к Алексею с сложными проектами. Так как уверен, что все будет сделано красиво и быстро. Так произошло и в этот раз. Спасибо.
Отличная коммуникация, разумные правки, готовность прислушиваться к рекомендациям исполнителя. Рекомендую! Спасибо за интересное сотрудничество!