Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен29 заявок320 просмотров
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Требуется адаптивный редизайн сайта, ТЗ по запросу.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
6 лет назад
merelf
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$1000
14 дней
Алексей профессионал, стоит только обозначить задачу - предлагает несколько вариантов решения, объясняет почему так, а не иначе и тут же её реализует. Быстро и классно делает, терпелив) В общем советую, мне понравилось!
Понравилось работать с Эльдаром. Отличный заказчик: всегда на связи, быстрая оплата, понятные хотелки, приятный в общении. Одно удовольствие работать с такими заказчиками. Всем рекомендую к сотрудничеству!