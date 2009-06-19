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Здравствуйте.

Требуется выполнить дизайн для развлекательного сайта. Развлечения там будут не обычные, интересные научные опыты. Особых пожеланий по дизайну нет, будем смотреть на красоту ваших макетов. Так что полная свобода мыслей.

Название сайта - Научные забавы.

Срок - 15 дней, после будем оценивать работы и выберем победителя.

Бюджет - 10000 рублей.

Ничего особенного не будет, блоки обычные типа опросов и т.п.

Разделы - Опыты с жидкостями, опыты с газами и т.п.

Главное передать идею дизайна. Ну и соответственно должно быть красиво:).