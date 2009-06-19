Работа с дизайном сайта на Ucoz

Здраствуйте, нужно минимально изменить дизайн сайта на Юкоз, т.е цветовую гамму и еще по мелочам. Нужно сделать все по минимуму, так что бы поисковые системы перестали воспринимать шаблон как стандартный.

Чем скорее и дешевле тем лучше! Жду предложений, писать только в проект, предложения в привате рассматриваться не будут!