Дизайн сайта alpharia.ru под "ключ".
Работа с дизайном сайта на Ucoz
Здраствуйте, нужно минимально изменить дизайн сайта на Юкоз, т.е цветовую гамму и еще по мелочам. Нужно сделать все по минимуму, так что бы поисковые системы перестали воспринимать шаблон как стандартный.
Чем скорее и дешевле тем лучше! Жду предложений, писать только в проект, предложения в привате рассматриваться не будут!
Заявки фрилансеров
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